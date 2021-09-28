Москва, 28 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В смоленском Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий разработали новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР», сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Отмечается, что дрон может вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки БПЛА составляет до 6,5 кг.

Аппарат также способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко сообщил, что в России планируется разработать автономный необитаемый подводный аппарат «Сарма».

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