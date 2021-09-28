Благовещенск, 28 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Избранный сенатором от Амурской области Артём Шейкин намерен сделать свой регион лучше. Об этом он заявил после того, как депутаты областного Заксобрания избрали его представителем Совета Федерации, написала «Амурская правда».

ИА Красная Весна Совет Федерации

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«Большое спасибо за доверие. Я уверен, что я оправдаю все ваши ожидания. Готов работать с каждым из вас для того, чтобы мы делали нашу область еще лучше!» — отметил Артём Шейкин.

Он обещал отстаивать интересы своего региона в Совете Федерации и призвал народных избранников Приамурья помогать ему в достижении этой цели. Новый сенатор также подчеркнул, что за последние годы в Амурской области благодаря крупным инвестпроектам произошли большие перемены.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Амурской области проголосовали за кандидатуру Артёма Шейкина 28 сентября. Против были только представители КПРФ.