Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Реконструкция моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону завершится досрочно. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Алексей Колбин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

«Когда мы закончим восточную часть путепровода, то переключим на неё движение транспорта. Это позволит подрядчикам завершить устройство асфальтобетона на западной части объекта. Надеемся, что уже в ноябре мы откроем движение на всю ширину проезжей части, то есть заработают все шесть полос путепровода», — не исключил такого развития событий чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что масштабная реконструкция моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко пообещал сдать объект к концу декабря 2021 года, как это прописано в контракте.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить на строительство ростовского путепровода 600 млн рублей, чтобы ускорить работы по реконструкции объекта. Первоначальная стоимость реконструкции моста составила 2,6 млрд рублей.