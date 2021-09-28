Баку, , 09:44 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стала следствием политики стран, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, к которым относятся Россия, США и Франция. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu Ajansı заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Если бы Минская группа в своё время оказала серьёзное давление на Ереван, то, конечно, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории. В таком случае не было бы необходимости в войне. Но они не оказали подобного давления», — сказал Алиев.

Он заявил, что призывал участников Минской группы и другие страны ввести санкции против Армении. По словам президента Азербайджана, он пытался использовать «все варианты», чтобы добиться желаемого без войны.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.

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