Сеул, 28 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провёл 28 сентября в Сеуле встречу с министром экономики Гватемалы Антонио Малуфом, с которым обсудил присоединение Гватемалы к многостороннему торговому пакту со странами Центральной Америки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что Южная Корея и пять стран Центральной Америки, такие как Коста-Рика, Сальвадор, Панама, Гондурас и Никарагуа подписали соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Изначально Гватемала входила в число партнёров по диалогу, однако позднее вышла из переговоров.

Известно, что соглашение о свободной торговле с Гондурасом и Никарагуа вступило в силу в октябре 2019 года, с Коста-Рикой — в ноябре 2019 года, с Сальвадором — в январе 2020 года, с Панамой — в марте 2021 года.

В министерстве торговли Южной Кореи отметили, что присоединение Гватемалы к торговому соглашению со странами Центральной Америки позволит южнокорейским экспортёрам расширить поставки стали и цементной продукции в регион.