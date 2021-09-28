Куала-Лумпур, , 09:42 — REGNUM Министр обороны Малайзии Хишаммуддин Хусейн планирует в ближайшем будущем посетить Китай, чтобы обсудить оборонный пакт, заключенный между США, Великобританией и Австралией, сообщает Republika.

Флаг Малайзии Eric Teoh

Хишамvуддин Хусейн обеспокоен тем, что оборонный пакт может спровоцировать инциденты в регионе, если ситуация не будет урегулирована должным образом.

«Я планирую посетить Китай в ближайшем будущем, чтобы узнать мнение руководства страны, особенно в контексте обороны», — заявил Хишамуддин Хусейн во время встречи с парламентом. По его словам, нелегко уравновесить две великие мировые державы и сохранить суверенитет Малайзии в регионе.

Посол Австралии при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Уилл Нанкервис завил, что соглашение не изменило постоянную поддержку Австралией региональной архитектуры под руководством АСЕАН.

Напомним, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о трехстороннем сотрудничестве в области обороны. Одна из составляющих — австралийский флот будет укомплектован современными атомными подводными лодками.