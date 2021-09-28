Воронеж, 28 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев не исключил введение новых ограничений из-за коронавируса в связи с недостаточным уровнем вакцинировавшихся. Об этом он 28 сентября написал в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«В отпуске я продолжаю практически в ежечасном режиме следить за темпами вакцинации. И они пока далеки от идеальных. Не хочется обсуждать нехорошие сценарии, но именно сегодня, во время очередной волны ковида, каждому непривитому и не имеющему противопоказаний стоит серьезно задуматься и о собственной безопасности, и о здоровье родных и близких, и о качестве жизни, которое может измениться в нелучшую сторону из-за новых вероятных ограничений», — написал Гусев.

По данным, которые привёл глава региона, на данный момент Воронежская области получила 1 069 725 комплектов доз вакцины против коронавируса, вакцинацию же прошли 720 102 жителя региона, из них двукратно — 682 229 человек. Глава региона подчеркнул, что «только массовая вакцинация и следующее за ней приобретение коллективного иммунитета помогут каждому чувствовать себя в безопасности и освободят от тревоги и неясности завтрашнего дня».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Воронежской области стабильно обновляются суточные рекорды заболеваемости коронавирусом, ежедневно фиксируется уже почти 550 новых заболевших. В регионе за день до открытия отменили рок-фестиваль «Чернозём», также появилась информация о том, что власти рассматривают возможность введения QR-кодов.