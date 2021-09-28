Ташкент, 28 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Граждан Узбекистана, получивших гражданство другого государства, могут обязать подавать уведомление об этом в течение 30 календарных дней, сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В Кодекс об административной ответственности планируется ввести ответственность за неуведомление о наличии второго гражданства в установленный срок», — говорится в публикации.

Также, сообщает издание, в стране вводится административная ответственность за использование лицом, лишённым гражданства республики, паспорта или ID-карты Узбекистана.