Канберра, 28 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Розничный товарооборот в Австралии упал на 1,7% в августе 2021 года по сравнению с месяцем ранее. Об этом, как сообщил 28 сентября телеканал Nine News, свидетельствуют данные по розничной торговле с учетом сезонных колебаний, опубликованные Австралийским статистическим бюро (ABS).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Отмечается, что в августе месячное падение оборота фиксировалось третий месяц подряд. В июле он упал на 2,7% и еще на 1,8% в июне 2021 года.

«На розничный товарооборот по-прежнему оказывают негативное влияние локдауны, при этом каждый из восточных штатов материковой части страны сталкивается с падением в зависимости от степени жесткости ограничений … Напротив, штаты, в которых не было ограничений, показали хорошие результаты. Западная Австралия и Южная Австралия пережили сильный рост, поскольку магазины в физическом смысле слова были открыты для посетителей», — заявил в интервью телеканалу директор аналитического центра Quarterly Economy Wide Surveys Бен Джеймс.