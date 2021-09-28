Саратов, 28 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 299 новых носителей коронавируса, выписались по выздоровлении 208 пациентов. Об этом 28 сентября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 145 пациентов, с признаками ОРВИ — 147 человек, у семерых — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 88 163 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 80 365 человек.

В Саратове выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 114 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 70 человек, до 20 лет — 67 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 27 сентября до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили проводить концертные, зрелищные мероприятия вне организаций культуры.

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