Самара, 28 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Мужчину оштрафовали за распространения недостоверной информации о вакцинации в Самарской области. Об этом 28 сентября пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фейк

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Сообщается, что стражи порядка выявили факт распространения недостоверной информации о вакцинации от COVID-19 в социальной сети. Вскоре они установили и личность человека, который распространил ложные сведения. Им оказался 26-летний житель области.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

В результате суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей. Стражи порядка призывают жителей ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что калужанку оштрафовали за фейковую информацию о коронавирусе.