Волхов, Ленинградская область, 28 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Двое детей и их мать погибли в лобовом ДТП с участием иномарки и грузовика на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом 28 сентября ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло в Волховском районе 28 сентября около 01:52 мск в районе деревни Потанино на 160 км трассы «Кола». По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Nissan — 30-летняя женщина и двое ее малолетних детей, 2016 и 2020 года рождения, скончались от полученных травм, водитель госпитализирован», — уточнил источник.

Водитель автомобиля Ford не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.