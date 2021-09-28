Ханты-Мансийск, 28 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (37 случаев), сообщает 28 сентября региональный оперативный штаб.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 177 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 28 сентября в Югре зарегистрировано 74 829 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 71 250 человек, 1096 пациентов с COVID-19 скончались.