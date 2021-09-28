Канберра, 28 сентября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Согласно новому отчету ОЭСР, каждое десятое рабочее место в Австралии рискует быть автоматизированным, поскольку экономика все активнее восстанавливается после пандемии COVID-19, что сопровождается внедрением новых технологий, передает 28 сентября телеканал Nine News.

geralt Увольнение

В отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечается, что нарушение занятости будет неравномерно ощущаться по всей Австралии, причем города в регионах пострадают сильнее всего. Для сравнения — более богатые городские районы крупных мегаполисов столкнуться с наименьшим риском автоматизации рабочих мест.

Около 11% рабочих мест в Австралии подвержены высокому риску автоматизации. Еще 25% претерпят серьезные изменения. Операторы машин и оборудования, а также трудоустроенные лица, занятые в приготовлении пищи, трудятся в секторах экономики, наиболее подверженным риску автоматизации.