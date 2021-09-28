Благовещенск, , 09:39 — REGNUM Законодательное собрание Амурской области возглавил представитель «Единой России» Константин Дьяконов. Его кандидатуру поддержали 20 депутатов из 24, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты и приглашённые Cap.ru

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«Возглавить региональный парламент мне выпадает уже в третий раз, а соответственно, как с человека, далеко не нового в законодательной власти, спрос с меня будет выше. Приложу все усилия и возможности, чтобы наша деятельность была только на благо Приамурья», — прокомментировал своё избрание председателем Константин Дьяконов.

Комитетов в Заксобрании Приамурья в этом созыве будет на два меньше, чем в прошлом. Были сформированы комитеты по вопросам бюджетной налоговой и социальной политики, по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту и по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики. Их возглавят соответственно Валентина Калита, Евгений Тюхаев и Андрей Рудь, все они — члены «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Амурской области проголосовали за то, чтобы в Совете Федерации регион представлял советник губернатора региона Артём Шейкин. Решение было принято 28 сентября.