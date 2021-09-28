Закаменск, Бурятия, 28 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии возбуждено уголовное дело факту убийства 45-летнего жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по обвинению в совершении преступления задержана его 28-летняя сожительница.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие преступления

По данным ведомства, пара познакомилась в колонии-поселении, где вместе отбывали наказание. После освобождения они поселились в городе Закаменск, где купили квартиру на средства маткапитала.

Спустя несколько месяцев сожители начали злоупотреблять спиртными напитками. 25 сентября утром женщина не нашла отложенных ранее денег, обвинив в их пропаже мужчину.

«Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар мужчине в грудь, а затем выгнала его из квартиры. Через некоторое время она пошла в магазин за очередной порцией спиртного, в подъезде прошла мимо тела сожителя», — отметили в ведомстве.

Возвращаясь из магазина, она всё же позвонила в полицию и скорую помощь. Однако к этому времени мужчина уже скончался.