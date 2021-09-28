Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону прививку от гриппа получили около 215 тыс. горожан. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа «Совигрипп»

«Прививку на сегодня сделали уже почти 215 тысяч ростовчан, из них более 169 тысяч взрослых и более 45 тысяч детей», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что иммунизация населения против гриппа в Ростовской области началась 1 сентября. Привить предполагается не менее 60% населения Дона. Ростовчанам доступны препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».