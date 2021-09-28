Москва, 28 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Москве с 4 по 15 октября состоится отборочный тур VII чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021», сообщается на портале мэра.

Abilympicspro.ru Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Заявки на участие в конкурсе «Абилимпикс-2021» уже подали 2027 человек — среди них 1085 школьников старше 14 лет, 751 студент и 191 специалист. В 2021 году участники будут проявлять себя в 81 компетенции из разных профессиональных сфер.

Отборочный тур пройдет на 32 площадках Москвы. Финал регионального этапа состоится 15 ноября на ВДНХ. Победители московского этапа конкурса примут участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет 16−18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 200 участников чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020» получили работу в крупных компаниях Москвы.

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