Белгород, 28 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Белгородские власти разрешили работу фуд-кортов. Однако посетителям необходимо подтвердить отсутствие у них COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Новое постановление, вносящее изменение в действующий режим ограничений, подписал губернатор Вячеслав Гладков. Согласно документу, посетители при посещении фуд-корта должны предоставить на выбор: или QR-код сертификата о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа с момента проведения исследования, или справку о перенесённом за последние полгода COVID-19. Персонал общепита также должен быть либо вакцинирован, либо иметь справку о перенесённом заболевании не более шести месяцев назад.

Правила не распространяются на тех посетителей, кому ещё нет 18 лет.