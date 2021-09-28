Нью-Йорк, США, 28 сентября 2021, 09:29 — REGNUM Для улучшения отношений между США и Северной Кореей Вашингтон должен прекратить угрожать Пхеньяну, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.
Он также напомнил, что отношения между двумя странами отличаются тем, что они формально все еще находятся в состоянии войны — после окончания Корейской войны 1950−1953 годов было подписано только соглашение о перемирии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что осуществлённый КНДР очередной запуск баллистической ракеты угрожает соседним странам и международному сообществу, а также нарушает ряд резолюций Совбеза ООН.
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