Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Для улучшения отношений между США и Северной Кореей Вашингтон должен прекратить угрожать Пхеньяну, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

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«Я убежден, что благоприятные отношения откроются для отношений КНДР и США и межкорейских отношений, если Соединенные Штаты воздержатся от угроз в отношении КНДР и откажутся от враждебной политики», — сказал он с трибуны Генассамблеи ООН.

Он также напомнил, что отношения между двумя странами отличаются тем, что они формально всё еще находятся в состоянии войны — после окончания Корейской войны 1950−1953 годов было подписано только соглашение о перемирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что осуществлённый КНДР очередной запуск баллистической ракеты угрожает соседним странам и международному сообществу, а также нарушает ряд резолюций Совбеза ООН.

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