Москва, 28 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Рекомендации по сокращению числа контрольных работ в школах были направлены в образовательные организации ещё в августе 2021 года. Об этом РИА Новости заявили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ответственным органам и регионам России сократить число контрольных и проверочных работ в образовательных учреждениях.