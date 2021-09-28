Киев, 28 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Украина ответит Венгрии на то, что венгерские власти подписали с российской компанией «Газпром» новое соглашение. Об этом 27 сентября заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Дмитрий Кулеба

«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», — сказал он.

Такж Кулеба назвал подписание Венгрией контракта на поставки российского газа в обход территории Украины «ударом» по стране.

«Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», — отметил глава украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия заключила с российской компанией «Газпром» новое долгосрочное соглашение на поставку газа в обход украинской территории.