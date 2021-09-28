Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ростовской области перевернувшаяся фура перекрыла движение по трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской поисково-спасательной службе.

Гибдд.рф На трассе

Авария произошла утром 28 сентября на 1 030 километре федеральной трассы. Предположительно, водитель грузового автомобиля МАН не справился с управлением и врезался в отбойник. Фура опрокинулась на бок, повредив отбойник и перекрыв движение. Водитель от госпитализации отказался.

На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. Ожидается прибытие автокрана.