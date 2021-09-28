Тюмень, 28 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Тюменской области назначена единовременная выплата сотрудникам спасательной службы экстренного реагирования (ТОСЭР), заразившимся коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выплата размером 68 811 рублей положена тем спасателям, которые заразились коронавирусом при транспортировке больных COVID-19 или тех, у кого есть подозрение на инфекцию, к месту оказания медицинской помощи.

Сотрудникам ТОСЭР, попадающим под условия выплаты, необходимо будет написать заявление и приложить подтверждающие заражение медицинские документы.