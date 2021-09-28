Симферополь, 28 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту получения травмы годовалым ребенком на территории сафари-парка «Тайган» возбуждено Главным следственным управлением СКР по Крыму и Севастополю, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Тигр в вольере

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, 26 сентября маленький ребёнок на территории парка львов «Тайган» в результате укуса хищного животного, получил травму, в результате которой ему был ампутирован палец.

Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев дал поручение следственным путем исследовать обстоятельства травмирования малолетнего ребенка. Следователи намерены дать оценку действиям персонала по предоставлению услуги и фактам последующего оказания медицинской помощи, а также родителей ребенка. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под личным контролем руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в парке «Тайган» тигр укусил за палец годовалого ребёнка — молодая мама поднесла малыша слишком близко к клетке. Палец позже пришлось ампутировать.