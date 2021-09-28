Пенза, 28 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Пензе с 1 октября по 1 ноября запланировано проведение месячника гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Technologiya.ru На учения по гражданской обороне

В городских учреждениях пройдут инструктажи, учения, тренировки и практические занятия по гражданской обороне. Также запланировали смотр готовности сил гражданской обороны, конкурсы на звание «Лучший учитель года по курсу ОБЖ» и «Лучший преподаватель года дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

На территории Пензенской области 6 октября пройдет штабная тренировка по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации» с выполнением практических мероприятий, в том числе запуск электросирен и замещение сигналов теле‑ и радиоканалов проверочным сигналом.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе до 16 октября проходят мероприятия по благоустройству города.

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