Красноярск, , 09:22 — REGNUM На должность начальника УФСБ России по Красноярскому краю указом президента РФ Владимира Путина от 21 сентября 2021 года назначен генерал-майор Андрей Патраков. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в пресс-службе краевого УФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

До этого Патраков в течение четырёх лет возглавлял УФСБ России по Иркутской области.

Управлением ФСБ по Красноярскому краю руководил генерал-лейтенант Андрей Виговский. Он освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на военную пенсию за выслугу лет.

Добавим, Патраков служит в органах безопасности с 1994 года.

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