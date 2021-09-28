Канберра, 28 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Австралии владельцы бизнесов, которые нанимают новых сотрудников, получат больше финансовых бонусов, поскольку правительство во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном расширит программу по субсидированию занятости, оцениваемую в 3,9 миллиарда австралийских долларов ($2,85 млрд). Об этом 28 сентября сообщил телеканал Nine News.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

С октября работодатели будут получать 10-процентную субсидию к заработной плате стажеров второго года обучения и пятипроцентную субсидию к заработной плате для стажеров, работающих третий год.

Ожидается, что дальнейшая поддержка после первого года обучения стажеров в стране будет стоить 716 миллионов австралийских долларов.

В настоящее время программа повышения квалификации позволяет работодателям получать 50-процентную субсидию к заработной плате, выплачиваемую стажерам в течение их первого года обучения, если они приступили к работе в период с 5 октября 2020 года по 31 марта 2022 года. Субсидия предоставляется для выплаты заработной платы в течение 12-месячного периода с даты начала работы нового сотрудника, но не более 7 000 австралийских долларов в квартал.