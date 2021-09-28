Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбурге 28 сентября проходит первое заседание обновленного Законодательного собрания. Избран председатель областного парламента. Им стал Сергей Грачёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Грачёв Zaksob.ru

Голосование было тайным. Депутаты попросили запретить в это время фото и видеосъемку в зале заседаний. Это желание было удовлетворено. Голосовать имели право только присутствующие в зале депутаты. В итоге за кандидатуру Грачёва свои голоса отдал 41 депутат, трое проголосовали против.

Стоит отметить, что Грачёв является депутатом Заксобрания Оренбуржья с 2011 года. С этого же времени он является председателем регионального парламента разных созывов.

Напомним, ранее Сергей Грачёв (1953 года рождения) отказался от мандата депутата Госдумы. Политик входил в первую тройку партсписка на выборах.

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