Оренбург, 28 сентября 2021, 09:21 — REGNUM В Оренбурге 28 сентября проходит первое заседание обновленного Законодательного собрания. Избран председатель областного парламента. Им стал Сергей Грачёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Грачёв
Сергей Грачёв
Zaksob.ru

Голосование было тайным. Депутаты попросили запретить в это время фото и видеосъемку в зале заседаний. Это желание было удовлетворено. Голосовать имели право только присутствующие в зале депутаты. В итоге за кандидатуру Грачёва свои голоса отдал 41 депутат, трое проголосовали против.

Стоит отметить, что Грачёв является депутатом Заксобрания Оренбуржья с 2011 года. С этого же времени он является председателем регионального парламента разных созывов.

Напомним, ранее Сергей Грачёв (1953 года рождения) отказался от мандата депутата Госдумы. Политик входил в первую тройку партсписка на выборах.

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