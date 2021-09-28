Сеул, 28 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Южной Корее растёт доля мужчин среди представителей сестринского дела. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные ведущего учебного заведения страны Jongro Academy.

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Согласно опубликованным данным, из 10 993 человек, поступивших в медицинские образовательные учреждения по специальности «Сестринское дело», 20,5% пришлось на представителей мужского пола, что на 7,7% больше по сравнению с 2020 годом.

Известно, что доля мужчин, поступивших на «Сестринское дело», впервые превысило отметку 20%.

В 2020 году лицензию на сестринское дело получили 3504 человека, что в 70 раз больше, чем в 2001 году.