Киев, , 09:20 — REGNUM В первой декаде октября в правительстве Украины произойдут кадровые изменения. Об этом 28 сентября рассказал глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинской Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина-24».

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"Кадровые изменения в правительстве стоят на повестке дня. К тому же, я их анонсировал до конца сентября. Немного мы задерживаемся. Условно — это будет первая декада октября», — сказал он.

Кроме того, Арахамия добавил, что во время выездного заседания фракции «Слуга народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое должно пройти в Трускавце (Львовская область) 1−2 октября, также будут обсуждаться и эти вопросы.

Помимо того, глава фракции «Слуга народа» добавил, что по приезде с этого заседания, как он считает, будут названы новые кандидаты на должности в правительстве страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы саммит «нормандской четвёрки» по урегулированию конфликта в Донбассе прошёл до того, как Ангела Меркель покинет пост германского канцлера.