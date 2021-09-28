Москва, 28 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В России конструкторы разрабатывают комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе вертолёта Ми-8АМТШ. Он позволит «глушить» системы связи и автоматизированные системы управления войсками условного противника. Об этом 28 сентября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА

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«На базе вертолёта Ми-8АМТШ создаётся комплекс радиоэлектронной борьбы для подавления систем связи и управления, в том числе автоматизированных систем управления войсками условного противника», — сказал в беседе с ТАСС собеседник.

Он добавил, что вертолётный комплекс будет подавлять наземные пункты управления войсками, а также специализированные системы связи. В настоящее время завершаются лётные испытания машины.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания новейшего транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН с высокоточным оружием прошли в России в конце декабря 2020 года. Винтокрылая машина успешно выполнила стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, а также применила неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

В ходе испытаний опытного образца подтвержден статус летающей боевой машины десанта (БМД). Новый вертолёт станет многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач. Первые десять вертолётов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения Вооружённые силы РФ должны получить до конца 2021 года.