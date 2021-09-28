Тбилиси, 28 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Контракт на строительство Намахванской ГЭС в Грузии достался правящей партии «Грузинская мечта» от предыдущих властей и содержал ряд неприемлемых положений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.

lemill.net Река Риони

Он прокомментировал заявление турецкой компании Enka о разрыве контракта на возведение гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия).

«Контракт достался нам в наследство, как и многое другое. Естественно, в этом контракте многое было неприемлемо, и в связи этим у меня был разговор с инвестором», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на протесты населения, грузинские власти создали условия для строительства ГЭС. В течение месяца с Enka будут идти переговоры, после этого будет принято окончательное решение.

Гарибашвили также подчеркнул, что курс на приобретение Грузией энергонезависимости продолжится.

Напомним, строительство ГЭС в ущелье Риони вызвало протест среди местного населения. Их возмутили условия для турецкой компании, которая на 99 лет получала в аренду местные земли. Также жители опасались за экологические последствия. Они протестовали около года и перекрывали дороги, чтобы помешать строительству.