Уфа, 28 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели рабочего на производстве устанавливают в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Илья Савченко ИА Красная Весна Стройка

Сообщается, что 23 сентября в Уфе 53-летний бетонщик ремонтно-сервисной группы ООО «ДСК КПД» упал с высоты порядка четырёх метров.

«С тяжёлой сочетанной травмой пострадавший был госпитализирован в медучреждение, где на следующий день скончался», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчина погиб после удара током на железнодорожной станции.