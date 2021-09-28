Тюмень, 28 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор («Единая Россия») отказался от мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

Ранее от мандатов депутатов тюменского регионального парламента отказались лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Александр Ремезков из фракции партии «Справедливая Россия — За правду».

Отметим, что все трое «отказников» возглавляли партийные списки при голосовании и выполняли роль так называемых «паровозов».

Напомним, выборы депутатов в Тюменскую областную думу проходили с 17 по 19 сентября 2021 года.