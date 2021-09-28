Абакан, 28 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали две женщины (57-летняя и 65-летняя) и 68-летний мужчина.

По данным оперативного штаба, с начала 2021 года в Хакасии умерли 718 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе коронавирус выявили у 120 человек, выздоровели 185 человек.