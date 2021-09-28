Ташкент, , 09:11 — REGNUM Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представлен генеральный план городка «Новый Наманган», для реализации проекта выделен 1 371 гектар земли, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На пустующей территории площадью 588 гектаров будут построены 16‑ и 24-этажные дома на 30 тысяч квартир, школы и детские сады, больница, спортивные комплексы, свадебный зал, мечеть, библиотека, IT-парк, гостиница, бизнес-центр, объекты торговли и услуг.

«Кроме того, на 95 гектарах будет создан парк «Новый Узбекистан», комплекс, строительство которого завершится в 2022 году, будет включать в себя цветочный сад, искусственное озеро, фонтаны, амфитеатр на 1,5 тысячи мест, автостоянку и магазины», — сообщает пресс-служба.