Москва, 28 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Способ сборки на орбите спутника с беспроводной зарядкой из составных модулей разработал головной научный институт государственной корпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш. Об этом сообщается в заявке на патент, которая зарегистрирована в сентябре текущего года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спутники

«Способ построения модернизируемого на орбите автоматического космического аппарата с открытой модульной архитектурой, заключающийся в сборке космического аппарата из различных модулей, включая модули полезной нагрузки, выполненных в виде законченных подсистем космического аппарата», — приводит текст документа ТАСС.

Также отмечается, что модули спутника будут вести на орбите взаимодействие посредством беспроводного информационно-логического обмена.

«Информационно-логический обмен между модулями реализуют посредством радиоэлектронных средств связи, а энергообеспечение модулей — беспроводным способом за счет электромагнитной индукции», — уточняется в заявке на патент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бортовая радиолокационная станция (БРЛС) «Песок», которая предназначена для обеспечения безопасной посадки вертолетов в условиях недостаточной видимости, подготовлена к серийному производству российской компанией «Радар ммс».