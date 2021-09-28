Уфа, 28 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Автомобиль наехал на лося и опрокинулся на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Лось

Сообщается, что рано утром 28 сентября рядом с деревней Елановка Дюртюлинского района автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения, наехал на лося и опрокинулся в кювет.

Отмечается, что водитель этого автотранспортного средства получил травмы и был передан бригаде скорой помощи. Животное погибло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе автомобиль насмерть сбил пешехода.