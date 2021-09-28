Москва, 28 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В России разработали первую систему охраны периметра «Прометей», в которую входят дистанционно-управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом, сообщил генеральный директор компании-разработчика НПО «Электромашина» (входит в Ростех) Игорь Афанасьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

По его словам, система для охраны одновременно управляет до 16 боевыми модулями, они обнаруживают попытку проникновения, оповещают и, в случае необходимости, защищают охраняемый объект.

«В любом удобном месте находится оператор, который с пульта управляет всеми 16 системами, переключаясь на приоритетный боевой модуль», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что модули оснащены громкоговорителями, подающие четкие команды нарушителю. Их могут сказать сам оператор или машина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал новую госпрограмму вооружения с горизонтом планирования до 2034 года. Он пояснил, что её формируют с учётом перспективных военных разработок. Цель программы — дальнейшее укрепление оборонного потенциала.