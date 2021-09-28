Вашингтон, 28 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Американская компания Eli Electric Motors начала выпуск серийных моделей электрокара Eli Zero. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Eli Electric Motors Eli Zero

Eli Zero создан из перерабатываемого полипропилена и высокопрочного алюминия. Максимальная скорость электрокара составляет 40 км/ч. Длина модели составляет 2,13 м, ширина — 1,37 м, а высота — 1,52 м.

Модель получила электромотор, установленный на задней оси, мощностью 5,4 л. с., который питает аккумуляторная батарея на 5,8 или 8,0 кВт/ч. Запас ход электрокара в зависимости от батареи составляет 80 и 112 км соответственно.

Внутри Eli Zero установлен семидюймовый дисплей цифровой «приборки», аудиосистема, климат-контроль, USB-разъём для подключения и подзарядки смартфона, 12-вольтовая розетка, а также багажник объёмом 160 л.

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