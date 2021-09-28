Улан-Удэ, 28 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Сироты в Бурятии смогут получать сертификаты на приобретение жилья. Депутаты регионального заксобрания на очередной сессии 17 сентября поддержали соответствующий законопроект, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала.

Жилье

«Получатели смогут использовать сертификаты по своему усмотрению: на покупку жилья, улучшение имеющихся жилищных условий или на погашение ипотеки», — отметили в парламенте.

При этом дети-сироты могут добавить личные сбережения или другие меры господдержки, в том числе средства материнского капитала для покупки жилья.

По словам старшего помощника прокурора республики Аюны Петуховой, в регионе проживает 4399 детей-сирот старше 18 лет и не имеющих собственного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденовзаявил о нехватке квартир для решения проблемы с жильём для сирот. По его словам, деньги у правительства есть, но свободного жилья.