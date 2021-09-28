Таллахасси, США, 28 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Расследование действий социальной сети Facebook во время президентских выборов в США распорядился начать губернатор американского штата Флорида республиканец Рон Десантис. Об этом 27 сентября он заявил журналистам.

Иероним Босх. Наперстки

Глава региона считает, что соцсеть могла вмешаться в избирательный процесс. Решение Десантиса основано на статье в газете The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что Facebook постоянно нарушает собственные правила в отношении популярных пользователей, включая политических деятелей.

По словам губернатора, деятельность соцсети могла нарушить закон Флориды и повлияла на результаты выборов на уровне штата, а также на местном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа газета The New York Times распространила информацию о том, что Facebook планирует создать собственную комиссию, которая будет консультировать руководство компании по вопросам информационной политики во время выборов в США.