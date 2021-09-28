Абакан, 28 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 21 013. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в региональном правительстве.

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Больше всего носителей коронавируса за сутки выявили в столице Хакасии — Абакане — 43 человека.

За последние сутки в регионе выздоровели 185 ковид-пациентов. Амбулаторно лечатся 2040 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», в стационарах — 799, в том числе 18 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Хакасии коронавирус выявили у 117 человек.