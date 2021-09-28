Москва, 28 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве заканчивается сезон работы фонтанов. Все фонтаны в городе отключат 1 октября, сообщается на портале мэра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Сухой фонтан

После выключения фонтаны промоют специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями защитят специальными конструкциями.

Зимой начнется подготовка фонтанов с следующему сезону. Проведут проверку и ремонт насосного оборудования, фильтров, систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди них традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.

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