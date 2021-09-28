Челябинск, 28 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель отдан под суд за нанесение врачу побоев. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Ленинского района, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

По данным следствия, в июне в приёмное отделение одного из медучреждений ночью доставили женщину, которая почувствовала себя плохо после того, как употребила спиртное. И её 38-летний супруг давал медикам указания, а в ответ на замечание дежурного врача ударил его в лицо.

В итоге гражданин был задержан. Материалы дела уже направлены в суд.