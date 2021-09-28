Улан-Удэ, 28 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Бурятии, где большая вода подтопила десятки домов и погубила часть урожая на приусадебных участках, паводковая ситуация приходит в норму. Об этом 28 сентября сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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По данным центра, на реке Селенга уровень воды за последние сутки снизился на 2 см и на утро 28 сентября составляет 146 см.

В центре также отметили, что спад уровня воды в Селенге в районе населённых пунктов Новоселенгинск, Наушки и Усть-Кяхта в ближайшие сутки продолжится.

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Как сообщало ИА REGNUM, большая вода пришла в Бурятию в конце августа. За сутки 3 сентября уровень воды в реке Селенга в районе Улан-Удэ поднялся на семь сантиметров и составил 269 см. В пригороде республиканской столицы вода подтопила 11 жилых домов. По состоянию на 6 сентября в республике оставались подтопленными 64 жилых дома и 1171 приусадебный участок. В Бурятии был введён режим ЧС.