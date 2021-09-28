Вашингтон, 28 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Поклонники многопользовательской игры Call of Duty: Warzone выражают в сети недовольство по поводу нового ивента (внутриигровое событие) Numbers. Об этом 28 сентября сообщает портал Comcibook.

Calloduty.com Call of Duty: Warzone

Многие геймеры жалуются, что трансляции в игре заглушают все остальные звуки, из-за чего они не слышат противников. Пока разработчики из студии Raven Software не сообщили о том, планируют ли они в связи с этим вносить в игру изменения. На своей twitter-странице компания лишь объявила, что знает о проблеме Warzone, из-за которой игра выдаёт критические ошибки и малое значение FPS (кадры в секунду) в меню интерфейса.

https://twitter.com/KnarfTweets/status/1442352942032605184

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1442533999302303744

Напомним, ранее разработчики Call of Duty: Warzone объявили, что до конца 2021 года добавят в онлайн-шутер новую карту. Они отметили, что это произойдёт сразу после выхода игры Call of Duty: Vanguard, релиз которой запланирован на 5 ноября 2021-го.