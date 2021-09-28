Сан-Диего, США, 28 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Аргентины Федерико Дельбонисом в первом круге турнира в Сан-Диего (США). Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:5.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге Карацев сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Алекс Болт (Австралия).

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